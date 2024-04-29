أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، بجهود الدولة في مواكبة التطور التكنولوجي من خلال مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والإمكانيات التي توفرها الشبكة الوطنية متمثلة في تسهيل عملية متابعة الأعمال وجهود التنمية التي تبذلها الدولة وتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين.



حيث تابع محافظ مطروح آخر مستجدات تنفيذ عدد من الأعمال الجارية بنطاق عدد من المدن، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والدكتور عبد الرحمن الطباخ مدير المركز.



وتابع محافظ مطروح عبر الرصد المرئي على شاشة المركز تنفيذ أعمال تطوير مناطق عزبة العجارمة والشيخ صافي.



وأوضح محمود إمبابى مدير عام التخطيط بالمحافظة، أن أعمال التطوير تشمل رصف وتركيب بلدورات وعمل شنايش تصريف مياه للأمطار وتركيب بلاط انترلوك للشوارع الضيقه بطول 23 كيلو متر خلال خطه العام المالي 2023/2024، كما أنه مدرج خطه العام المالي 2024/2025 استكمال المنطقه بطول 10 كيلو، وذلك بعد الانتهاء من اعمال الصرف الصحي المتبقيه بالمنطقة.



كما تابع محافظ مطروح مع مدير التخطيط عبر إمكانيات الشبكة الوطنية المتطورة تطوير منطقه عمارات كيلو 7 والمدخل الرئيسي بعد الانتهاء من تركيب كامل البنية التحتية ووصلات منزليه للصرف الصحي وأعمال إنارة عامة، وتحويل الكابلات الهوائية إلى كابلات أرضية، وكذلك بعد الانتهاء من تركيب الغاز الطبيعي قامت المحافظة بعمل التطوير من توسعة الشوارع ورصفها من عمل شنايش لتصريف مياه الامطار الأرصفة والبلدورات خلال خطه العام المالي 2023/ 2024 بطول 8 كيلو، وجارٍ استكمال باقي مشروع كيلو 7 خلال خطه العام المالي 2024/2025.

كما تابع محافظ مطروح الأعمال الجارية لتطوير وتوسعة المدخل الشرقي لمدينة مرسي مطروح والتى يجرى تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

محافظ مطروح يتابع تنفيذ عدد من مشروعات التطوير عبر مركز الشبكة الوطنية

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