"زووم" برنامج للأنشطة الصيفية في متحف الطفل

ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع متحف الطفل برنامج للأنشطة الصيفية بعنوان "زووم " للأطفال من سن 5 سنوات وحتى 13 سنة خلال فترة الإجازة الصيفية.

وقال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف، إن البرنامج يهتم بإفساح المجال للطفل لمعرفة وإدراك كل ما يدور حوله وتنمية مهاراته وقدراته فى مواجهة التحديات المختلفة والمرتبطة ببيئته المحيطة به، والتي يتأثر بها ويؤثر فيها من خلال التفاعلات البناءة والهادفة للطفل.

وأشار حلمي إلى أن برنامج "زووم" يهدف للمساهمة فى تنمية أطفال قادرين على التفاعل مع المجتمع بمختلف بيئاته وتعزيز العمل الجماعي لدى الأطفال من خلال تنفيذ مشاريع جماعية خلال فترة تواجدهم مع أقرانهم فى متحف الطفل.

وأوضح، أن برنامج "زووم" يحتوى على مجموعة من الورش الفنية والعلمية والحرفية وأخرى ترفيهية وتراثية وورش التنمية البشرية، هذا إلى جانب الألعاب والمسابقات الذهنية والرياضية والرحلات والزيارات الميدانية.

البرنامج يبدأ من يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024 ويستمر طوال فترة الإجازة الصيفية، وهو عبارة عن مجموعة من البرامج الشهرية المتتالية، ويحتوي كل شهر على أنشطة وفعاليات مختلفة وجديدة ويبدأ يومياً فى العاشرة صباحاً وحتى الثالثة ظهراً بمقر متحف الطفل فى مصر الجديدة.

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