القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير قاربين ومسيرة تابعة للحوثيين في البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "أكس" أن قواتها نجحت في تدمير سفينتين مسيرتين وطائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي في البحر الأحمر.

وأضافت المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية دمرت نظام جوي غير مأهول تم إطلاقه من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن فوق البحر الأحمر، كما نجحت في تدمير سبعة رادارات للحوثيين في منطقة يسيطر عليها جماعة الحوثي في اليمن.

كما أوضحت أن هذه الأنظمة تمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة وتم اتخاذ هذا الإجراء لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا.