ads
السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير قاربين ومسيرة تابعة للحوثيين في البحر الأحمر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "أكس" أن قواتها نجحت في تدمير سفينتين مسيرتين وطائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي في البحر الأحمر.

وأضافت المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية دمرت نظام جوي غير مأهول تم إطلاقه من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن فوق البحر الأحمر، كما نجحت في تدمير سبعة رادارات للحوثيين في منطقة يسيطر عليها جماعة الحوثي في اليمن.

كما أوضحت أن هذه الأنظمة تمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة وتم اتخاذ هذا الإجراء لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا.

القيادة المركزية الأمريكية تدمير قاربين تدمير مسيرة البحر الاحمر جماعة الحوثي