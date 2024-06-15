يأس من العلاج.. مريض ينهي حياته داخل مستشفى الصدر في إمبابة

أنهي عجوز يعاني من مرض عضوي حياته قفزًا من الطابق الثالث داخل مستشفى الصدر بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة.

مريض ينهي حياته داخل مستشفى الصدر

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بسقوط شخص من علو داخل مستشفى الصدر بمنطقة إمبابة ووفاته.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى محل البلاغ، وبالتقابل مع زوجة المتوفي عجوز في عقده السابع أفادت بأن زوجها يأس من العلاج ومكوثه داخل المستشفى لعلاج تراكم المياه على الصدر، وأقدم على إنهاء حياته قفزا من الطابق الثالث ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.