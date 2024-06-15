مصرع جهاد شعبان حرقًا يُشعل فتيل الثأر بـ3 مصابين بقرية كحك بحري بالفيوم

فرضت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الفيوم كردونًا أمنيًا على قرية كحك بحري التابعة لمركز الشواشنة بمحافظة الفيوم، منذ قليل، عقب تجدد الصراعات الثأرية بين عائلتي فضل وجلال الدين، بسبب خلافات قديمة بعد مصرع جهاد شعبان عبدالرحمن، بإضرام النيران بجسدها بعد سكب بنزين عليها منذ شهرين، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص من طرفي الواقعة وتحفظت الأجهزة الأمنية على عدد من المتهمين من الجانبين، تحت تصرف النيابة العامة.

البداية عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة الشواشنة بورود ببلاغ من غرفة عمليات النجدة بإصابة 3 أشخاص بقرية كحك بحري بدائرة المركز على خلفية وجود صراع ثأري بين عائلتين بالقرية وتجدد الاشتباكات فيما بينهما بإشعال الشماريخ والعصا والشوم.

مصرع جهاد شعبان

وانتقل فريق البحث الجنائي وسيارات الإسعاف لمحل الواقعة وتبين حدوث مشاجرة بإشعال الشماريخ والعصا والشوم على إثر تجدد خصومة ثأرية وإصابة 3 أشخاص.

تم فرض كردون أمني بالقرية وفض المشاجرة ونقل المصابين إلى مستشفى ابشواي المركزي وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة.

وكانت جهاد شعبان عبد الرحمن، 16 عامًا لقيت مصرعها، إثر إضرام 4 أشخاص النيران فيها داخل محل لبيع الدواجن بقرية كحك بحري، مركز الشواشنة، محافظة الفيوم.

خلافات ثأرية

تعود دوافع الجريمة، حسب التحقيقات الأولية، إلى خلافات ثأرية بين عائلة الضحية وعائلة أخري بقرية كحك بحري، بمحافظة الفيوم.

تفاصيل حادث حرق جهاد شعبان عبدالرحمن

أثناء تواجد الفتاة، جهاد شعبان عبدالرحمن، داخل محل والدها لبيع الدواجن، بقرية كحك بحري بمحافظة الفيوم، هاجمها 4 أشخاص وسكبوا عليها مادة البنزين ثم أشعلوا فيها النار، ما أدى إلى إصابتها بحروق خطيرة في جميع أنحاء جسدها.

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ونقلت جهاد شعبان عبدالرحمن، إلى مستشفى الفيوم العام، ثم تم تحويلها إلى مستشفى الحروق في القاهرة لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بضبط المتهمين والتحقيق معهم، كما تم تسليم جثمان جهاد شعبان عبدالرحمن، لأسرتها بعد استخراج تصريح الدفن.

وأثارت حادثة مقتل جهاد شعبان عبد الرحمن، غضب واستياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو أثناء تنفيذ الجريمة.

