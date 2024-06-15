إيمان رجائي: "سعدى بنت الزناتي" شخصية صعبة تحمل صفات المكر والخديعة

أعربت الفنانة إيمان رجائي، عن سعادتها بالمشاركة في العرض المسرحي "السيرة سيرتنا".

وقالت إيمان رجائي في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»: "أجسد شخصية سُعدى بنت الزناتي، وهذا الدور جديد بالنسبة لي بأن أقوم بتقديم دور الشر، وهي أول مرة أشترك في عرض مسرحي من التراث الشعبي، حيث قدمت أدوارًا تاريخية بالتليفزيون، لكن في المسرح لم يسبق لي من قبل، وكذلك قدمت أدوار الشر في المعهد العالي للفنون المسرحية، لكن هذا الدور الذي يحمل المكر والخديعة، فهو جيد تمامًا".

وتابعت إيمان رجائي: "أنا مستمتعة جدا بأداء هذا الدور وبالتعاون مع كل فريق العمل وكواليسه الجميلة وبما أتاحه لنا الدكتور أشرف عزب مخرج العمل".

وعن استعدادي للدور، فأحاول أن أدرس الشخصية جيدا قبل تجسيدها في كل مشهد وفي كل جملة أؤديها، وأن أتخيلها وأسمعها وأشوفها كيف تتحرك وكيف تسير ومن خلال الورق أضع أبعادا نفسية، واجتماعية، وشكلية، ومادية للشخصية، ومن خلال الحوار مع باقي الشخصيات، فأحاول التدريب أثناء البروفات على كل ما تخيلته حتى أستقر على شكل معين لتقديم هذا الدور.

وأضافت إيمان رجائي، أن الشخصية تعتبر صعبة من حيث التناول، فهي شخصية خائنة وماكرة، لكن أجد لها مبررا كي تدخل فيها وتشعر بما تشعر به وتفكر بنفس تفكيرها، فمثلا قدمت من قبل شخصية "ميديا" وهي شخصية دموية قتلت أبنائها من أجل حبيبها وخانت بلادها، والمشهد الذي قتلت فيه الأطفال شعرت أن الجمهور يمكن أن يتعاطف معها فهي تملك المنق، لكن في شخصية سعدى ليس لها أي مبرر بالنسبة وهي شخصية لا بد أن تكون مكروهة، فهي أميرة ولديها المنصب والجاه والسلة، وهي بنت الزناتي خليفة بمكانته العالية والعشق هنا لا أرى أنه مبرر لخيانة، فالحب شيء سامي ونبيل ونحن كفنانين نقدم رسالة، فهذا ليس حب الذي يصل بنا لهذه الدرجة من الخيانة والشر، فهي شخصية فعلا كريهة.

وأشارت إيمان رجائي إلى أنها أول مرة تتعاون مع البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية في عمل مسرحي، فكانت هناك تجربة سابقة لم تكمل لظروف السفر، لكن هناك تجارب مسرحية كثيرة في البيت الفني للمسرح مع المسرح القومي، والغد، والطليعة، والتجوال وغيرها.

«السيرة سيرتنا» حكاية من حكايات السيرة الهلالية التى يعشقها الجمهور المصري والعربي معًا، فالعمل من إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

ويُشارك في بطولة العمل الفنانين: سيد جبر، إيمان رجائي، أحمد أبو عميرة، وائل إبراهيم، أحمد الشريف، محمد الشربيني، محمد عمر، علاء أبو زيد، دعاء الخولي، أحمد مصطفى، وشيرلي رؤوف، رولا مجدي، ماريا وائل، محيى الشاعر، محمد حيدر، أحمد إسماعيل، محمود جميل، حبيبة، سلمي، بمشاركة فناني الفرقة القومية للفنون الشعبية.

والمسرحية من ألحان صلاح مصطفى، استعراضات سيد البنهاوي، ديكور محمد خبازة، ملابس هبة جودة، استعراضات أشرف أبو حلاوة، مخرجان منفذان هشام إبراهيم، وأحمد شحاتة، مساعدو الإخراج هالة الصباح، سعاد الجوكر، محمود فراج، محمد خيري، أحمد صفوت، والعرض من تأليف وأشعار محمد الشاعر، وإخراج أشرف عزب.