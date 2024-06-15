شاب يطعن والدته بآلة حادة حتى الموت بالمنيا

‎في مشهد حزين تجسدت فيه معاني القسوة وانعدام الإنسانية، قام شاب فى حادث مأساوي بطعن والدته حتى الموت في منطقة قليني باشا بمدينة مغاغة شمال محافظة المنيا.

البداية عندما تلقى مدير أمن المنيا بلاغًا من عمليات النجدة عن وقوع الحادث، فانتقل فريق من الشرطة والنيابة العامة إلى موقع الجريمة.

وأسفرت التحريات عن أن المتهم (ش.ش.ر)، البالغ من العمر 30 عامًا وعاطل، قد ارتكب الجريمة بعد مشادة كلامية مع والدته (س.ع.) البالغة من العمر 59 عامًا وممرضة بأحد المستشفيات، وذلك أثناء معاناته من اضطرابات نفسية.

وقرر المحامي العام لنيابات شمال المنيا تكليف فريق من النيابة لمعاينة الحادث .

وعثر أهالي إحدى قرى مركز مغاغة شمال محافظة المنيا، على جثة سيدة، مقتولة داخل مسكنها، تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى مغاغة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا يفيد بالعثور على جثة سيدة، داخل منزلها، مقتولة بآلة حادة.

على الفور أمر مدير أمن المنيا، وحدة البحث الجنائي بالمديرية، بتشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات الحادث، وسرعة ضبط مرتكب الواقعة.

وتم نقل جثة الضحية إلى مشرحة مستشفى مغاغة المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.