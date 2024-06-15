9 شهداء بينهم رضيعة جراء قصف الاحتلال منزلين في حي التفاح شرق غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية،اليوم السبت، أن الغارات الإسرائيلية التي نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزلين في حي التفاح شرق مدينة غزة، نتج عنها استشهاد 9 مواطنين فلسطينيين بينهم رضيعة وعشرات المصابين.

وفي قرية رمانة غرب مدينة جنين، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلق خلالها الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرى وبلدات الفندقومية، ويعبد، وطورة، وعرابة، وسيلة الظهر، وزبوبا، وجلبون، وفحمة، بمحافظة جنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

واندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال وفلسطينيين، خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية برقة شمال غرب نابلس،أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز.