ads
السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

9 شهداء بينهم رضيعة جراء قصف الاحتلال منزلين في حي التفاح شرق غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وسائل إعلام فلسطينية،اليوم السبت، أن الغارات الإسرائيلية التي نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزلين في حي التفاح شرق مدينة غزة، نتج عنها استشهاد 9 مواطنين فلسطينيين بينهم رضيعة وعشرات المصابين.

وفي قرية رمانة غرب مدينة جنين، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلق خلالها الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرى وبلدات الفندقومية، ويعبد، وطورة، وعرابة، وسيلة الظهر، وزبوبا، وجلبون، وفحمة، بمحافظة جنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

واندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال وفلسطينيين، خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية برقة شمال غرب نابلس،أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز.

9 شهداء طائرات الاحتلال عشرات المصابين حى التفاح شرق غزة