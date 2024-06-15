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السبت 15 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفردان غرب جنين وتداهم عددا من المنازل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية،اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية بلدة كفردان غرب مدينة جنين، كما داهم جنود الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل داخل البلدة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، واستهدفت المقاومة الفلسطينية  قوات الاحتلال بعبوات ناسفة خلال اقتحامها بلدة كفردان غرب جنين.

ومنذ قليل، قالت وسائل إعلام فلسطينية، أن الغارات الإسرائيلية التي نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزلين في حي التفاح شرق مدينة غزة، نتج عنها استشهاد 9 مواطنين فلسطينيين بينهم رضيعة وعشرات المصابين.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله، واعتقلت مواطن فلسطيني، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي حي المصايف في مدينة رام الله، واعتقل المواطن مالك حسن حنيف.

قوات الاحتلال اقتحام بلدة كفردان غرب جنين مداهمة منازل