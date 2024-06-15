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السبت 15 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب الاكتئاب.. شاب يُنهي حياته قفزًا في مياه النيل بإمبابة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أنهى شاب ثلاثيني حياته قفزًا في مياه النيل؛ لمروره بحالة اكتئاب بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بغرق شاب ثلاثيني في مياه النيل بمنطقة إمبابة شمال المحافظة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين غرق ثلاثيني نتيجة إلقاء نفسه في مياه النيل لمروره بحالة اكتئاب.

وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما ناقشت الأجهزة الأمنية أسرة المتوفي وأفادوا بإقدامه على إنهاء حياته وتركه رسالة وداع لوالدته ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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