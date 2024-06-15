بسبب خلافات أسرية.. فرّان يُضرم النيران بجسده في بولاق الدكرور

أقدم فرّان على محاولة إنهاء حياته حرقًا بسكب مادة قابلة للاشتعال على ملابسه، وإضرام النيران بجسده؛ بسبب خلافات أسرية بمنطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال فرّان مصاب بحروق وادعاء محاولة إنهاء حياته ومقيم بدائرة القسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى محل البلاغ، وبالفحص وسؤال أسرة المصاب أفادوا باقدامه على إنهاء حياته حرقًا بسكب مادة قابلة للاشتعال على ملابسه، وإضرام النيران بجسده بسبب خلافات أسرية مع والدته، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.