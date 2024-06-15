بايدن يقود حملة لتعزيز جهود الغرب الحربية فى أوكرانيا ضد بوتين وترامب

نشرت شبكة "CNN" تقريرًا أفادت فيه بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يقود أغنى الديمقراطيات في العالم في إرسال رسالة معززة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مفادها أن الغرب لن يتخلى عن أوكرانيا، على الرغم من الصدمات السياسية التي تلقي بظلال من الشك على التزامه.

والتقى بايدن مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إيطاليا على هامش قمة مجموعة السبع الخميس، بهدف تعزيز الوعد الذي أعلنه الأسبوع الماضي في ساحات القتال في نورماندي.

وقال بايدن في هذا السياق: «لن ننسحب، لأننا إذا فعلنا ذلك، فسوف يتم إخضاع أوكرانيا ولن ينتهي الأمر عند هذا الحد، سوف يتعرض جيران أوكرانيا للتهديد وأوروبا كلها ستكون مهددة والمستبدون في العالم يراقبون عن كثب ليروا ما يحدث في أوكرانيا».

ومع ذلك، فإن تعهد بايدن سيواجه مخاوف متزايدة في أوروبا من أنه سيكون مجرد فترة انتقالية بين إدارتين لدونالد ترامب، وخاصة أن ولاية الرئيس السابق التي انتهت في عام ٢٠٢١، حطمت اليقين الذي دام عقودًا بأن الولايات المتحدة ستكون قوة استقرار في الشئون عبر الأطلسي وستؤمن دائمًا أمن أوروبا.

لا يمكن التشكيك في استثمار بايدن العاطفي والسياسي والدبلوماسي في أوكرانيا، وسيكون أساسًا لإرثه الرئاسي ولكن عدم اليقين بشأن التزام الغرب في الأمد البعيد يظل أمرًا عصيًا على الدوام ويغذيها تغير التيارات السياسية على جانبي المحيط الأطلسي، وهو ما يثير قلق زيلينسكي.

في الولايات المتحدة، قد يكون ترامب - الذي يحتقر أوكرانيا، ويمجد بوتين ولا يهتم بأمن أوروبا بالنظر إلى هجماته المستمرة على الناتو - قد يكون على بعد أقل من خمسة أشهر قبل استعادة الرئاسة.

المكاسب الكبيرة التي حققتها الأحزاب اليمينية المتطرفة في انتخابات البرلمان الأوروبي في نهاية الأسبوع الماضي - خاصة في القوتين الكبريين فرنسا وألمانيا - يمكن أن تخلق تعقيدات مستقبلية لدعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.

وتقول "CNN"، إن استعداد بوتين لإلقاء آلاف الأرواح الروسية في الخطوط الأمامية للحرب دون أن يعاني من أي آثار سياسية في وطنه الذي تم تطهيره من المعارضين السياسيين، يعني أن الاحتمال دائمًا موجود بأن الغرب قد يتعب من الصراع قبل أن يتعب هو.

لكن موجة من المبادرات الجديدة من الولايات المتحدة وحلفائها تبدو وكأنها محاولة لتحصين شريان الحياة الغربي لأوكرانيا من ترامب ولتقريب كييف من الهياكل الاقتصادية والدفاعية الغربية في حالة بايدن وزعماء مجموعة السبع المتذبذبين الذين شكلوا الموجة الأولى من دعمها بعد الانتخابات.

ورغم أن الغزو الروسي يكتسح، فإنه لا يستطيع أي رئيس أمريكي أن يلزم خليفته حقًا بمسار العمل، كما يؤكد التأخير المضني في تمرير حزمة المساعدات الأمريكية الأخيرة لكييف والتي تبلغ قيمتها ٦٠ مليار دولار من خلال الكونجرس أن السياسة واشنطن المنقسمة تعني أن السخاء الأمريكي في المستقبل لا يمكن ضمانه حتى لو فاز بايدن في نوفمبر.

ومع ذلك، فإن الخطط الغربية الأخيرة لمساعدة أوكرانيا تبعث برسالة نوايا قوية.

وذكرت الشبكة الأمريكية، أن عودة بايدن إلى أوروبا يوم الأربعاء، بعد ثلاثة أيام فقط من مغادرته، لخصت دوره باعتباره الزعيم الأكثر نشاطا للتحالف الغربي منذ الرئيس جورج بوش الأب، حيث يعد الوقت في التقويم الرئاسي مقياسًا موثوقًا لأولويات البيت الأبيض، ويراقبه حلفاء الولايات المتحدة وخصومها عن كثب.

وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، للصحفيين: "نريد أن نظهر أن الولايات المتحدة تدعم شعب أوكرانيا، وأننا نقف إلى جانبهم، وأننا سنواصل تلبية احتياجاتهم الأمنية ليس فقط في الغد ولكن في المستقبل"، ومع ذلك، لن يكون من الصعب على ترامب أن يخرق "الاتفاق التنفيذي" إذا فاز بالسلطة.

المسئولون الأمريكيون متفائلون أيضًا بأن قمة مجموعة السبع – التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا واليابان وإيطاليا وكندا – ستوقع على شهور من المفاوضات حول حزمة دعم اقتصادي بقيمة ٥٠ مليار دولار لتمويل إصلاح البنية التحتية الأوكرانية. سيتم تمويلها من خلال الفوائد على الأصول الروسية المجمدة.