فلسطين.. 15 شهيدا جراء قصف الاحتلال منزلين في حي التفاح شرق غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية،اليوم السبت، باستشهاد 15 فلسطينيا وإصابة العشرات جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين في حي التفاح شرق غزة.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدد من الآليات العسكرية بلدة كفردان غرب مدينة جنين، كما داهم جنود الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل داخل البلدة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، واستهدفت المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال بعبوات ناسفة خلال اقتحامها بلدة كفردان غرب جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله، واعتقلت مواطن فلسطيني، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.