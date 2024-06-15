إخماد حريق هائل داخل مخزن كرتون بمنطقة فيصل في الجيزة

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق هائل نشب داخل مخزن كرتون بمنطقة فيصل غرب المحافظة دون وقوع إصابات، مع استمرار عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال ألسنة اللهب مرة أخرى.

حريق هائل بمخزن كرتون في فيصل

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق هائل داخل مخزن كرتون بمنطقة فيصل غرب محافظة الجيزة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور مدعومة 10 سيارات إطفاء، وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل مخزن كرتون أسفل عقار سكني وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

ويناقش رجال المباحث الشهود للوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب نشوب الحريق والتحفظ على مالك المخزن، فيما تمركزت 4 سيارات إطفاء بموقع الحادث لاستمرار عمليات التبريد ومنع اشتعال ألسنة اللهب مرة أخرى.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.