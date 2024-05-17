حبس المتهم بقتل شاب في الشرقية بسبب خلافات بينهما

قررت نيابة الزقازيق اليوم الجمعة، حبس المتهم بقتل شاب بطلق نارى بالصدر إثر مشاجرة بينهما بسبب دراجة بخارية بمدينة الزقازيق 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق يفيد بورود إشارة من مستشفى الأحرار التعليمى بوصول "محمد و" 21 عاما عاطل مقيم نطاق قسم أول الزقازيق جثة هامدة متأثرا بإصابته بطلق خرطوش بالصدر وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه والمتهم ويدعى "ح " 24 عاما عاطل مقيم نطاق قسم اول الزقازيق بسبب خلافات بينهما على دراجة نارية وتطورت المشادة إلى مشاجرة أسفرت عن مقتل الأول على يد الثانى.

وتمكن ضباط المباحث الجنائية من ملاحقة المتهم فور ارتكابه الواقعة وتم ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة وتم ضبط 3 من أصدقائه لقيامهم بمساعدته فى الفرار داخل دراجة نارية توك توك بعد ارتكابه الواقعة ناحية الحناوى دائرة قسم اول الزقازيق.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لمناظرة الجثمان لتشريحها لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها ونوعية الأداة المستخدمة فى الجريمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.