بينهم ليبيون.. إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب سيارة بالطريق الدائري للنجيلة

أصيب 9 أشخاص بينهم 8 مواطنين ليبيين بإصابات متنوعة، اليوم الثلاثاء، إثر حادث انقلاب سيارة بالطريق الدائري لمدينة النجيلة، وتم نقلهم لمستشفى النجيلة المركزى لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح الدكتور مبروك سالم، أنه تم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى النجيلة المركزى وتقديم كافة الرعاية والخدمات الطبية العاجلة والإسعافات اللازمة للمصابين.

وأشار الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، إلى استمرار تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمصابين، مضيفًا أنه تم نقل 3 حالات من المصابين إلى مستشفى مطروح العام لتلقى الرعاية الطبية اللازمة واستمرار 6 حالات بمستشفى النجيلة المركزى.

تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.