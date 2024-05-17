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الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

مصرع سيدة سقطت من الطابق السابع فى المرج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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لقيت فتاة مصرعها إثر سقوطها من أعلى عقار فى ظروف غامضة بعد مشاجرة مع زوجها بمنطقة المرج، واتهمت الأسرة الزوج بدفعها من أعلى.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة، بوجود جثة لسيدة بأحد شوارع منطقة المرج، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وعثر على جثة سيدة متزوجة حديثا، ،ترتدي كامل ملابسها ومصابة بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، وبعمل التحريات تبين سقوطها من الطابق السابع، وبسؤال أسرتها اتهموا زوجها بقتلها، بعد مشاجرة بينهما،  وتم ضبط المتهم وجار مناقشته للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

اتخاذ الإجراءات القانونية أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة الطابق السابع الواقعة بمنطقة المرج زوجه سقطت من علو سقوطه ظروف غامضة ضبط المتهم منطقة المرج