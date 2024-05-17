شديد الحرارة.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا السبت، حيث يسود طقس شديد الحرارة علي اغلب الانحاء وحار علي السواحل الشمالية وطقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء.

كما يشهد السبت نشاط رياح علي القاهرة الكبرى وتكون مثيرة للرمال والاتربة على الصحراء الغربية وعلى المناطق المكشوفة من جنوب سيناء وجنوب البلاد .

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 39 للعظمى والصغرى 24 درجة، وعلى السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 23 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 26 وعلى شمال الصعيد 42 للعظمي والصغرى 25 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمي والصغري 27 درجة .