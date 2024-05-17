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الجمعة 17 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

مصرع فتاة سقطت من الطابق الخامس أثناء نشر الغسيل بأبو النمرس

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقيت فتاة في عقدها الثاني مصرعها إثر سقوطها من الطابق الخامس عقب اختلال توازنها أثناء نشر الغسيل بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم مصطفي المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط فتاة من علو بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة في عقدها الثاني وسط بركة من الدماء وبسؤال أسرة المتوفاة افادوا بسقوطها عقب اختلال توازنها أثناء نشر الغسيل بشرفة الشقة محل سكنها بالطابق الخامس ولم يتهموا أحدا بالتسبب فى ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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