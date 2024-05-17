صور.. عرض خاص لفيلم "Kind of Kindness" بمهرجان كان السينمائي

شهد مسرح جراند لوميير، اليوم الجمعة، العرض الخاص لفيلم الدراما “Kind of Kindness” للمخرج يورجوس لانثيموس، ضمن منافسات المسابقة الرسمية لـ مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ77.

حرص عدد من النجوم على حضور العرض الخاص للفيلم بمدينة كان الفرنسية، بما في ذلك بطلة الفيلم المتوجة بالأوسكار هذا العام، إيما ستون، والنجم جيسي بليمونز، وزوجته كريستن دانست، وويليام دافو.

تدور أحداث الفيلم، الذي يقوم ببطولته ويليام دافو وجيسي بليمونز ومارجريت كوالي، حول حكاية تألف من ثلاثة فصول، وتتبع القصة الأولى رجلًا بلا خيار يحاول السيطرة على حياته؛ والثانية شرطي يشعر بالقلق من عودة زوجته المفقودة في البحر ويبدو أنها شخص مختلف؛ أما الثالثة تدور حول امرأة مصممة على العثور على شخص محدد مقدر له أن يصبح قائدًا روحيًا مذهلًا.

يشار إلى أن هذا الفيلم هو المشروع الثالث للنجمة إيما ستون مع المخرج اليوناني يورجوس لانثيموس؛ حيث تعاون الثنائي في فيلم "The Favourite" عام 2018، وفيلم "Poor Things" الذي نالت عنه ستون جائزة الأوسكار هذا الشهر.

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