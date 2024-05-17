"الناتو": روسيا تشكل تهديدا طويل الأمد بمعزل عن نتيجة الصراع الأوكراني

قال قائد قوات حلف "الناتو" في أوروبا كريستوفر كافولي، إن روسيا ستشكل "تهديدا طويل الأمد" بغض النظر عن نتيجة الصراع الأوكراني، وفق وكالة “روسيا اليوم” الروسية.

وأوضح كريستوفر كافولي خلال جلسة نقاش قبل قمة حلف "الناتو" في واشنطن خلال صيف عام 2024، قائلا: "أعتقد أن روسيا ستشكل تهديدا طويل الأمد للحلف، وسنواجه مشكلة كبيرة في السنوات المقبلة".

وأضاف: "ستسعى روسيا إلى زيادة حجم قواتها المسلحة، وقد أعلنت بالفعل عن ذلك، وستظل تشكل تهديدا للحلف، بغض النظر عن نتيجة الصراع الأوكراني".

هذا وأكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف أن روسيا لم تهدد أي دولة في "الناتو"، فيما الحلف يشكل تهديدا مباشرا لأمن روسيا.

وأعربت موسكو مرارا عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا.

وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها.