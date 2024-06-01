عائلات الرهائن تطالب الإسرائيليين بالضغط علي نتنياهو لقبول صفقة المحتجزين

طالبت مجموعة من أقارب الرهائن المحتجزين لدى حماس، المتظاهرين بالنزول إلى الشوارع لضمان عدم قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بنسف" صفقة رهائن مقترحة أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم السبت.

وقالت إيناف زانجوكر، التي لديها ابن محتجز لدى حماس، في مؤتمر صحفي في تل أبيب،: “بعد فترة طويلة من اليأس، يقدم خطاب بايدن أملا حقيقيا لأول مرة”.

وأضافت: "تحدث بايدن لانه يعلم ان نتنياهو قد ينسف هذه الصفقة ايضا، وأراد بايدن أن يعرف الجمهور ما هو مطروح بالفعل على الطاولة"، معربة عن قلقها من أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي العلنية منذ الخطاب لا تدل علي موافقته على الصفقة، مطالبة الإسرائيليين بالضغط علي نتنياهو من أجل قبول الصفقة.