الحماية المدنية بالجيزة تخمد حريق مصنع مراتب في البدرشين

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق نشب داخل مصنع لإنتاج المراتب بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مصنع لإنتاج المراتب كائن بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب5 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.