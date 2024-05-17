الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة لمدة أسبوع مع نشاط للرياح في المساء

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعا في قيم درجات الحرارة يستمر لمدة اسبوع، موضحة أن درجة الحرارة العظمي على القاهرة الكبري ترتفع عن أمس بمعدل 3 درجات لتكون 35 درجة مئوية خلال النهار.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية عبر فضائية مصر الأولى، اليوم الجمعة، ان البلاد تتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية وهي مرتفعة في قيم حرارتها بشكل كبير بالإضافة إلى امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وارتفاع قيم درجات الحرارة، متابعة اننا سنشعر اليوم بالاجواء الحارة في القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري والمحافظات الموجودة في جنوب البلاد وشمال الصعيد بينما تكون اجواء شديدة الحرارة في جنوب الصعيد وأجواء مائلة للحرارة إلى حارة في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.



وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن فترة الليل سنشعر بارتفاع قيم درجات الحرارة و تدريجيا البروة ستختفي من الجو وخاصةً فترات الليل المتاخر والصباح الباكر، مضيفة أن اليوم ستكون أجواء فترة الليل معتدلة في معظم محافظات الجمهورية ودرجة الحرارة الصغرى ستتراوح بين 20 - 21 درجة مئوية في القاهرة الكبري ومتوقع استمرار نشاط الرياح في معظم محافظات الجمهورية في فترة المساء.