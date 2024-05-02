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الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ مطروح يناقش استعدادات الاشتراك في المبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية

محافظ مطروح يناقش
محافظ مطروح يناقش الاستعدادات للاشتراك في المشروعات الخضراء
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عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس اجتماعا تمهيديا لمناقشة الاستعدادات والجاهزية لاشتراك المحافظة بالمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والدكتور إبراهيم أباظة عميد كلية الزراعة الصحراوية بجامعة مطروح، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة. 

حيث عرضت الدكتورة يارا عياد منسق اللجنة التنفيذية لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية بمطروح، ملخص عن المبادرة والمخطط العام من حيث تصنيف للمشروعات الفئات الستة والمعايير وكيفية التقديم عليها والضوابط المنظمة للتسجيل بالمبادرة. 

وجه محافظ مطروح بأهمية التوعية بالمبادرة  والإعلان عنها بصفحة المحافظة الرسمية وإذاعة مطروح مع شرح تفصيلي لفئة المشروعات وكيفية التقديم بالتفصيل لمزيد من التوضيح، مع الترحيب بتبادل الأفكار والمقترحات لمزيد من المشروعات المقترحة من كل جهة مع الإلتزام بالضوابط والمعايير، وأهمية التعريف بالمبادرة للمواطنين بكل مراكز ومدن المحافظة والجهات التنفيذية التى ترغب في التسجيل والتقديم بالمبادرة، وكيفية التقييم مع تشكيل لجنة لدراسة جميع المشروعات المقترحة وتقديم كافة سبل الدعم والإرشاد للوصول بالمشروع إلى توافر كافة الضوابط والمعايير اللازمة ووفق خطة زمنية. 

محافظ مطروح يناقش الاستعدادات للاشتراك في المشروعات الخضراء

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