الجيش الأمريكي: تفريغ أول حمولة من المساعدات بالميناء العائم في غزة

أفادت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، تحرك شاحنات تحمل مساعدات إنسانية إلى الشاطئ عبر رصيف بحري مؤقت في غزة.

وكشفت القيادة المركزية الأمريكية، أن قواتهم العاملة في الرصيف المؤقت لم تصل إلى شاطئ غزة.

وقالت القيادة الأمريكية، إنه في حوالي الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت غزة، بدأت الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية بالتحرك إلى الشاطئ عبر رصيف مؤقت في غزة. ولم تصل أي قوات أمريكية إلى الشاطئ في غزة.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، أنه في ضوء جهد مستمر متعدد الجنسيات لتقديم مساعدات إضافية للمدنيين الفلسطينيين في غزة عبر ممر بحري ذو طبيعة إنسانية بالكامل، وسيشمل سلع المساعدات التي تبرع بها عدد من الدول والمنظمات الإنسانية.