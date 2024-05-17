ads
الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق بقطعة أرض فضاء في العمرانية

موقع الحريق
موقع الحريق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق بقطعة أرض فضاء بشارع فريد المصري بالعمرانية، وفحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب حريق بقطعة أرض فضاء بشارع فريد المصري من شارع ترعه الزمر بدائرة قسم شرطة العمرانية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

حريق قطعة ارض العمرانية