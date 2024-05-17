انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق بقطعة أرض فضاء في العمرانية

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق بقطعة أرض فضاء بشارع فريد المصري بالعمرانية، وفحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب حريق بقطعة أرض فضاء بشارع فريد المصري من شارع ترعه الزمر بدائرة قسم شرطة العمرانية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.