بالموبايل.. تعرف على طريقة تقديم طلب التصالح إلكترونيًا

تستقبل المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات، طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، وذلك وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023.

كما تم إتاحة (أبلكيشن) جديد على الهاتف المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بمليء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتى سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجى التابع له بالمحافظة حتى يتم استكمال باقى الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح فى مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم فى التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين فى المراكز التكنولوجية، وذلك وفقًا لتصريحات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

ويمكن رفع طلب التصالح في مخالفات البناء عبر تطبيق الهاتف من خلال تحميل تطبيق التصالح على التليفون المحمول من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور، ثم تحميل المستندات المطلوبة للتصالح: (صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم للتصالح، وصورة من التوكيل الرسمي من طالب التصالح في حالة الوكالة للغير بإنهاء الإجراءات، وصورة فوتوغرافية للمبنى المطلوب التصالح بشأنه، وكروكي لموقع المخالفة، إضافة إلى المستند الدال على ملكية طالب التصالح للمبنى المتقدم بالتصالح عليه).

ولكن في حالة عدم رفع كل المستندات المطلوبة والتسجيل يتم رفض الطلب المقدم.