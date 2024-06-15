الاثنين.. الدراما الاستعراضية الغنائية "نوستالجيا 80 / 90" بمناسبة عيد الأضحى

تفتتح الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، على مسرح السامر يوم الاثنين في التاسعة مساء الدراما الاستعراضية الغنائية "نوستالجيا 80 / 90"، التي تقام بالمجان، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بعيد الأضحى المبارك.

وتقدم قصور الثقافة هذا العرض لمدة 3 ليال بالمسرح حتى الأربعاء 19 يونيو.

وتقدم بالدراما الاستعراضية باقة متميزة من الفقرات الغنائية والاسكتشات الفنية لأبرز الأعمال الفنية والبرامج والمسلسلات والأفلام والمسرحيات والأغاني والإعلانات التي نالت شهرة واسعة في فترتي الثمانينيات والتسعينيات، كمحاولة لاسترجاع الذكريات والتعريف بالهوية الفنية المصرية.

عرض الدراما الاستعراضية الغنائية 80 / 90، إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، رؤية وإخراج تامر عبد المنعم، وبطولة أعضاء فرقة السامر المسرحية، استعراضات فرق بورسعيد والحرية وسوهاج وروض الفرج للفنون الشعبية.

كما تقدم الدراما الاستعراضية في اليوم التالي على مسرح قصر ثقافة القناطر، ومن المقرر أن تنطلق بعدها إلى عدد من المحافظات الساحلية ضمن العروض الفنية الخاصة بمبادرة "ثقافتنا في إجازتنا".