حملات مكثفة ومستمرة لإزالة المخلفات الصلبة بشوارع وقرى المنيا

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز والحفاظ على الواجهة الحضارية للمحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات من الشوارع والميادين وأماكن التجمعات بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة بصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية، تزامناً مع اقتراب "عيد الأضحى المبارك" لتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.



وفي هذا الإطار، نفذت الوحدات المحلية فى ( المنيا - مطاى - أبوقرقاص - سمالوط - بنى مزار - ديرمواس - العدوة) اليوم السبت حملات مكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة حيث نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات لرفع المخلفات الصلبة والقمامة بالأحياء والشوارع الرئيسية وقص وتهذيب الأشجار بكورنيش النيل ورفع القمامة أولا بأول باعتباره متنفسا طبيعيا للمواطنين خاصة خلال ارتفاع درجات الحرارة و مع اقتراب "عيد الأضحى المبارك" إلى جانب رفع القمامة بمحيط المدارس ، فضلا عن رفع القمامة فى قرى(بني محمد سلطان- طوخ الخيل - دمشير) وتم نقل المخلفات للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي لمنع تفشي الأمراض و الاوبئه، وفي مركز أبوقرقاص استمرت جهود الوحدات القروية فى أعمال النظافة حيث تم تجميع القمامة من قرى المركز ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها حفاظا على سلامة وصحة المواطنين وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ، بينما قامت الوحدة المحلية بمركز مطاى بعمل حملات نظافة مكثفة لرفع المخلفات الصلبة بطريق الكورنيش وطريق مصر أسوان الزراعي و مدخل مطاي الشمالي والجنوبى وقرى (ابوان- بردنوها- منبال -مرزوق) وتم رفعها الي المقلب الرئيسي.



وفي مركز بنى مزار نفذت الوحدة المحلية حملات نظافة مكبرة بأحياء المدينة والقرى التابعة حيث تم رفع المخلفات من الشوارع بأحياء جنوب وشرق المدينة وأماكن تجمعات القمامة وأمام المساكن وعلى الطرق الرئيسية وبقرى (الحسينيه -أبو جرج- صندفا- البهنسا - القيس) وعزبة التوت، وشوارع حى غرب المدينة ، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والبيئة، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتسوية وتمهيد الطرق لتحسين حركة السير أمام المواطنين ،إلى جانب تفريغ صناديق القمامة ونقاط التجميع.



وفى مركز سمالوط تم رفع كفاءة مستوى النظافة ورفع نقاط تجمع القمامة والأتربة بالطرق والشوارع الرئيسية ،وذلك لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم.

وفى مركز ديرمواس تم تمهيد وتسوية الطريق الرئيسي بدءا من "قرية الحسايبة" وحتى قرية "نزلة سعيد " وذلك لخلق سيولة مرورية وتيسير حركة المرور أمام المواطنين والمركبات بقرى شرق المدينة.



كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة حملات نظافة بشوارع و قرى المركز، كما تم تمهيد الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية و الفرعية لتيسير حركة المارة من المواطنين وقائدي المركبات.

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