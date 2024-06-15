سيارات نقل مجانا وتزيين الحدائق استعدادا لعيد الاضحى في دمياط

قدم كلا من الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، والدكتور أسامة التابعى حفيلة رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة ، التهنئة لسكان مدينة دمياط الجديدة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، ودعا سكان ورواد المدينة لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة الحديقة المركزية بالمدينة .

وأضاف الدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة ، أنه وبالتنسيق مع الإدارات المعنية بالجهاز، جارى إعداد وتجهيز مصلى العيد بالحديقة المركزية حتى يكون جاهزا لإستقبال سكان المدينة وروادها ، مشيرا إلى أنه سيتم تسيير سيارات مجلس الأمناء بالمجان لنقل سكان المدينة من جميع أحياء المدينة للحديقة المركزية لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك.

وفى السياق ذاته أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله ، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، بأنه تم تشكيل مجموعة عمل تحت إشرافه تضمنت كلاً من ، نائب رئيس الجهاز ومعاونى رئيس الجهاز ومديرى الإدارات والمهندسين والمختصين من الإدارات المعنيةبالجهاز ، إستعدادا ً لإستقبال المواطنين فى عطلة "عيد الأضحى" المبارك وإظهار جمال الأحياء بالشكل الحضارى والجمالى ، لإستدامة الخدمات بالمدينة.

وأوضح رئيس الجهاز ، أن إدارة الزراعة بالجهاز كثفت فرق العمل لصيانة المسطحات الخضراء والحديقة المركزية والمتنزهات والجزر الوسطى بالطرق وكافة أحياء المدينة ، وقامت بتنسيق الأشجار وأحواض الزهور والرفع الفورى لجميع أعمال قص الأشجار والنجيلة.

كما شدد رئيس الجهاز ، علي إدارة التنمية بتكثيف أعمال المتابعة المستمرة وتواجد فرق من عمال النظافة العامة لرفع أى مخلفات فى حينها ومنع إلقاء مخلفات الذبائح بالشوارع ، وكذلك الإهتمام بمنطقة الشاطئ وتوفير كافة الخدمات الضرورية لزوار المدينة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ، وأكد علي متابعة كافة صور البناء المخالف ، ومنع الإشغالات والتعديات بكافة صورها ، مع الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

مشيرا ، إلى إستمرار أعمال حملات فرق المكافحة و الرش داخل جميع أحياء المدينة ، والمتابعة المستمرة من غرفة الطوارئ بالجهاز لتلقى شكاوى المواطنين ، أو من خلال الصفحة الرسمية لجهاز المدينة.

ونوه رئيس الجهاز ، إلى أنه تيسييرا على سكان مدينة دمياط الجديدة فإن خدمة شحن كروت عدادات المياه مسبقة الدفع مستمرة طوال أيام عيد الأضحى المبارك بمقر المركز التكنولوجي لمرفق مياه الشرب بمبنى الجهاز.