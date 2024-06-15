الولايات المتحدة تخصص 1.5 مليار دولار لدعم الطاقة في أوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة إنها ستخصص نحو 1.5 مليار دولار لأوكرانيا لاستعادة قطاع الطاقة والاحتياجات الإنسانية.

وقال البيت الأبيض إنه تخصيص المساعدة سيتم الإعلان عنه رسميا من قبل نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في المؤتمر السويسري من أجل السلام، وفقا لما أورده موقع روسيا اليوم.

وسيتم تخصيص 824 مليون دولار لاستعادة البنية التحتية للطاقة، و379 مليون دولار للمساعدة الإنسانية، كما سيتم تخصيص 300 مليون دولار لشراء معدات الإسعافات الأولية لدائرة الحدود الأوكرانية وضباط إنفاذ القانون.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن توقيع اتفاقية أمنية مع اليابان، تنص بموجبها طوكيو على تحويل 4.5 مليار دولار إلى كييف في عام 2024 وستواصل دعم أوكرانيا لمدة عشر سنوات.