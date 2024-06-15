ضبط عاطل لقيامه بالتنقيب عن الذهب بطريقة غير مشروعة في اسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتنقيب عن خام الذهب بطريقة غير مشروعة وبحوزته أسلحة نارية غير مرخصة بأسوان.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التنقيب غير المشروع عن المعادن النفيسة والإتجار بها بالمخالفة للقانون.. فقد تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") حال قيادته سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية" بدائرة مركز شرطة نصر النوبة وبداخلها (رشاش جرينوف – 4 بنادق آلية – 11 خزينة– عدد من الطلقات – الأدوات المستخدمة فى التنقيب عن خام الذهب)، وبمواجهتهم إعترف بقيامه بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب وحيازته الأسلحة النارية لحماية نشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.