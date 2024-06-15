إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم انقلاب سيارة سوزوكي بالفيوم

أصيب 4 أشخاص إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة سوزركي، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة سوزوكي بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بين كمين الروس وكوبري أبو صير، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .