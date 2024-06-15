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السبت 15 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

تحت الإنشاء.. فرع جديد لبيت العود بدار الأوبرا المصرية

الدكتور وليد قانوش
الدكتور وليد قانوش
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أكد رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية الدكتور وليد قانوش، إنه جار العمل حاليًا على إنشاء فرع جديد لبيت العود العربي بدار الأوبرا المصرية، وذلك في ظل توجيهات الدكتورة نيڤين الكيلاني، وزيرة الثقافة بزيادة فروع بيت العود بمصر.

وأضاف رئيس صندوق التنمية الثقافية،  أن وزارة الثقافة، ممثلة في صندوق التنمية الثقافية، ستنظم العديد من الفعاليات خلال الفترة المقبلة، احتفالًا باليوبيل الفضي بإنشاء بيت العود العربي بالقاهرة، مؤكدًا أن هناك خطة لإنشاء أكثر من فرع جديد بالقاهرة والمحافظات، لإحياء تراث الموسيقى العربية وخلق جيل جديد من الموهوبين.

وأوضح أن هناك تشاورا مع الفنان نصير شمة، مؤسس بيت العود، لإعادة تشغيل فرع بيت العود الإسكندرية بعد توقفه منذ عام 2011، والاتفاق مع مدربي وأساتذة العود بمحافظة الإسكندرية لإعادة إحياء هذا الفن الأصيل وصون التراث الموسيقي.                                                                        وكانت الدكتورة نيڤين الكيلاني، قد وجهت بإنتاج فيلم تسجيلي قصير لتوثيق تجربة الفنان نصير شمة، وإنشائه بيت العود العربي بالقاهرة، كأول فرع للبيت بالعالم العربي، والإعداد مع صندوق التنمية الثقافية لإصدار كتاب يوثق 25 عامًا لبيت العود العربي بالقاهرة.

 

 

صندوق التنمية الثقافية الدكتور وليد قانوش دار الأوبرا المصرية بيت العود العربي الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة