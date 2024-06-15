بيطري الشرقية يضع الاستعدادات الأخيرة لاستقبال عيد الاضحي المبارك

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري إنهاء الإستعدادات اللازمة لإستقبال عيد الاضحى المبارك وذلك بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم و محلات الجزارة وثلاجات الحفظ بالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية مُشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين و فتح المجازر بالمجان لإستقبال المواطنين لذبح أضاحيهم و التصدى لمحاولات الذبح بالشوارع.

وأشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى قيام المديرية بمتابعة الإستعدادات لعيد الأضحى المبارك بمراكز ومدن المحافظة و ذلك بتشكيل لجان مشتركة مع (مباحث التموين وشرطة المسطحات والرقابه التموينيه وحماية المستهلك ومجالس المدن) لمحاربة الذبح خارج المجازر والذبح العشوائي ، حيث تم تجهيز ١٨ مجزر يدوي للعمل خلال أيام العيد داخل المحافظه مزوده ب ٣ أطباء لكل مجزر حد أدنى و قبل الذبح يتم الفحص البيطري للحيوانات وتحديد المقبول منها من عدمه من حيث السن والوزن والجنس ويقبل الحيوان الذكر وزن ٤٠٠ كيلو والأنثى مستبدلة القواطع والمستكمله والخالية من العشر وغير المحمومه ولا توجد عليها أي علامات مرضية وبعد ذلك تتم عملية الذبح طبقاً للسنن الشرعيه للذبح من حيث ذكر اسم الله علي الحيوان قبل الذبح وكذلك ترقيد الحيوان علي جانبه مع مراعاة حدة شفره الذبح وإتقان عملية الذبح وبعد ذلك تتم استكمال عمليات الذبح من سلخ وتجويف وتوقيع الكشف البيطري بعد الذبح والتأكيد علي خلوها من الأمراض من خلال الفحص الدقيق لجميع الاعضاء الحيويه وكذلك لحوم الذبائح ومطابقتها والتأكيد علي صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

و أضاف مدير المديرية أنه يتم تشكيل لجان مشتركة من الطب البيطري وجهاز صحة البيئة لمنع الذبح العشوائي في الشوارع وتحرير محاضر بيئة ضد من يخالف التعليمات و يتم التأكيد للمواطنين علي كيفية اختيار الذبائح من خلال شرائها من مكان موثوق فيه التأكيد علي حيوية الحيوان وسلامته بفحص منطقة الرأس من عيون تكون لامعه براقه لايوجد فيها احتقان او صفار أو تقرحات أو افرازات أو اي إفرازات من الانف وكذلك امتلاء الذبائح وخلوها من اية أمراض .