مباحث المنيا: قاتل والدته مختل عقليا وسبق حجزه بالخانكة

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة مغاغة أن الشاب قاتل والدته بمنطقة قليني والذي أقدم علي الانتحار فور ارتكابه للواقعة مختل عقليا، ويعاني من اضطرابات نفسية، نتيجة إدمانه للمخدرات، وانه كان يتلقي العلاج بستشفي الخانكة للصحة النفسية.

وأقدم قاتل والدته بالمنيا علي الانتحار بإلقاء نفسه تحت عجلات قطار بمركز مغاغة شمال المنيا عقب قيامه بقتل والدته ذبحا بمنطقة قليني في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

كان اللواء محمد ضبش مدير امن المنيا قد تلقي إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة قليني لمأمور مركز مغاغة بمصرع ربة منزل

علي الفور انتقل اللواء اشرف عبد المالك مساعد مدير امن المنيا لموقع الحادث وبرفقته فرييق بحث جنائي شكله العميد حمدي رفعت رئيس مباحث المديرية باشراف العقيد حسن ابو طالب رئيس فرع البحث للشمال وقيادة الرائد محمود الباسطي معاون أول مباحثمركز مغاغة وبالانتقال تبين مصرع (س ع و 59 سنة ممرضة ) حيث وجدت جثة هامدة ملقاة علي الارض وبها جرح غائر برقبتها وبتكثيف التحريات تبين أن مرتكب الواقعة هو ابن المجني عليها (ش ش ر 30 عام مختل عقليا ) وفر هاربا.

وفي السياق ذاته، تلقى مامور مركز مغاغة قيام الجاني قاتل والدته بإلقاء نفسه أمام أحد القطارات بمركز مغاغة للتخلص من حياته .

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة العامة.