يؤدي أبناء محافظة بورسعيد، صلاة عيد الأضحى المبارك، صباح غدا الأحد، بـ 11 ساحة أساسية موزعة على جميع أحياء المحافظة، وذلك في تمام الساعة السادسة و11 دقيقة.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في بورسعيد

وخصصت محافظة بورسعيد بالتنسيق مع مديرية الأوقاف 11 ساحه لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد.

وجرى تجهيز ساحات صلاة عيد الأضحى في بورسعيد وبورفؤاد بمحيط المساجد كبرى وهي ساحات: مسجد السلام بحي الشرق، ومسجد الشيخ زايد بالحي الإماراتي، المسجد الكبير بمدينة بورفؤاد، المعمورة بطرح البحر، مسجد التوحيد بحي الزهور، ساحة مسجد الرزاق بالزهور، مسجد السيدة زينب ببنك الإسكان، مسجد حمدي تمام بطرح البحر، مسجد الحسين بحي المناخ، ومسجد دار السلام الحرمين بالتصنيع بحي الضواحي، وساحة مسجد الشبان المسلمين.

وستفتح المساجد والساحات قبل الصلاة بنصف ساعة، لاستقبال المصلين وأسرهم، وسط أجواء الفرحة بالعيد.

ويؤدي اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صلاة عيد الأضحى المبارك، في ساحة المسجد الكبير في مدينة بورفؤاد، يرافقه لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والسياسية، وبحضور الآلاف من أبناء بورفؤاد في ظل تغطية إعلامية لوسائل الإعلام المختلفة.

وسيعقب صلاة عيد الأضحى المبارك في بورسعيد إلقاء شلالات البالونات على المواطنين بمحيط ساحات صلاة العيد، فضلًا عن توزيع الحلوى والهدايا على الأطفال، في الوقت الذي ستنظم عدد من المؤسسات والأحزاب والكيانات المختلفة احتفالات طوال أيام العيد خاصة بمحيط ساحات الصلاة.

وستنظم محافظة بورسعيد في تمام الساعة التاسعة من صباح غدا الأحد احتفالية بحديقة المسلة بمشاركة عدد من الفرق الفنية والغنائية المختلفة احتفالا بحلول عيد الاضحى المبارك، ووجهت محافظة بورسعيد الدعوة لأبناء المدينة لحضور الاحتفالية بالمجان.

ومن المنتظر أن يستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في تمام الساعة 11 صباحا عقب انتهاء الاحتفالية المهنئين من أبناء بورسعيد والقيادات الأمنية والتنفيذية والسياسية وكافة فئات المجتمع.

ويتوافد أبناء بورسعيد خلال إجازة العيد على العديد من المتنزهات والأماكن السياحية والترفيهية ومنها: شاطئ بورسعيد وحديقة فريال وحديقة المسلة وحديقة المنتزة وجبال الملح ودور السينما ومدن الملاهي والعديد من المناطق الأخرى.