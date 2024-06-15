موعد صلاة عيد الأضحى في الإسكندرية وأشهر ساحات الصلاة بها

ينتظر آلاف المسلمين في محافظة الإسكندرية أداء صلاة عيد الأضحى المبارك 2024، حيث بدأ العد التنازلي لرفع التكبيرات العيد في مختلف ساحات ومساجد المنتشرة بأحياء المحافظة، لأداء الصلاة والعودة سريعاً لذبح الأضحية والتجمع الأسري بعد صلاة العيد.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 الإسكندرية

أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية ووزارة الأوقاف في بيان رسمي لها عن موعد صلاة عيد الأضحى 2024 حسب التوقيت المحلي لمدينة الإسكندرية، والذي من المقرر إقامتها فجر يوم الأحد 16 يونيو الجاري في تمام الساعة 6:50 صباحاً.

ويحل موعد عيد الأضحى غداً الأحد 16 يونيو ويستمر حتى الأربعاء 19 يونيو من نفس الشهر.

أماكن ساحات صلاة العيد 2024 في الإسكندرية

تتجهز مساجد الإسكندرية لاستقبال صلاة العيد، حيث تشتهر ساحات وأماكن الصلاة والتي بلغ عددها نحو 513 ساحة في مختلف أنحاء المحافظة، بجانب المساجد المنتشرة في كل حي، والتي تؤدي بها الصلاة، وأعلن الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف عن تخصيص تخصيص 1026 إمامًا وخطيبًا لأداء صلاة العيد، حيث يوجد أمام وبديل له في حالة حدوث أي طوارئ.

ومن أشهر الساحات التي يتم فيها تجمع أهالي محافظة الإسكندرية لأداء فريضة الحج، هو مسجد المرسي أبو العباس، وفحي شرق، تشتهر بعض ساحات الصلاة أبرزها هي ساحات كليوباترا الزنانيري، وسليماني محمود بسموحة، والصابرين، والصديق، ورياض الصالحين، شارع الترعة أبو سليمان، والعلم والإيمان بشدس، والجهاد أبو سليمان وأبو هريرة أبو سليمان، ونور الإسلام.

وتنتشر المساجد والساحات العامة في حي غرب الإسكندرية، بمناطق الدخيلة، ووسط الإسكندرية، وحي المنتزه، وسيدي بشر، والمندرة، وحي الجمرك، وبرج العرب، ومحرم بك.

أما عن ساحات حي غرب الإسكندرية، ساحة مسجد سيدي القباري، وساحة مسجد الإمام الشافعي نجع العرب، وساحة مسجد أبو عمر الورديان، وساحة مسجد الأبرار الورديان، والسنية أرض الموز بالقباري.

ويذكر أن مديرية الأوقاف تقوم بعمل غرفة عمليات دورية سواء في المديرية أو في الإدارات الفرعية، والتي تبدأ من بعد صلاة المغرب وحتى انتهاء صلاة العيد.

ووجه وكيل وزارة الأوقاف تعليمات بضرورة استمرار المتابعة على أرض الواقع، والتأكد من جاهزية الكثير من الساحات المساجد، حتى انتهاء من شعائر صلاة العيد.