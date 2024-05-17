اليوم.. طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحري معتدل ليلا والعظمى 35 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد الجمعة نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 21 درجة، وعلى السواحل الشمالية 34 للعظمى والصغرى 20 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 25 وعلى شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 22 درجة، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 25 درجة.