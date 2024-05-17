خبير: مصر حائط الصد ضد كل محاولات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أنّ مصر هي حائط الصد ضد كل محاولات دولة الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية، وهي صمام الأمان في المنطقة.

وأضاف «سيد»، في مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»: "منذ اليوم الأول لعدوان دولة الاحتلال غير المسبوق على الشعب الفلسطيني، تحركت مصر على كل المسارات والأبعاد لدعم الشعب الفلسطيني على المستوى الإنساني ووقف نزيف الدم عبر المسار الأمني وبراعة المفاوض المصري وتقديم المبادرات والمقترحات التوافقية لوقف هذا العدوان وإنهاء هذه الهجمة الشرسة على الشعب الفلسطيني".

وتابع: «بالتوازي، أدت مصر دورها على مستوى حشد الدعم الدولي، وبالتالي، فإن دور مصر يحظى بالتقدير العالمي المستمر، وكل من جاء مصر على مدار الـ8 أشهر من زعماء ورؤساء العالم أعربوا عن تقديرهم للدور المصري، وكل ذلك يعكس صوابية ومصداقية وقوة المقاربة والموقف المصري المنحاز للإنسانية مقابل هذا الاحتلال الذي ضرب بالقوانين عُرض الحائط».

