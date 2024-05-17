إخماد حريق نشب بقطعة أرض فضاء في العمرانية (صور)

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، حريقًا نشب بقطعة أرض فضاء بشارع فريد المصري من شارع ترعه الزمر بدائرة قسم شرطة العمرانية دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب حريق بقطعة أرض فضاء بشارع فريد المصري من شارع ترعه الزمر بدائرة قسم شرطة العمرانية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.