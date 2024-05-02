التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، الدكتور جمال هاشم عميد المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، والدكتور عصام علوش وكيل المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، والدكتور سيد هارون عميد المعهد التكنولوجي العالي بمدينة مرسى مطروح، وبحضور المهندس إبراهيم الحفيان

وكيل وزارة الإسكان.

وأوضح محافظ مطروح أن اللقاء جاء في إطار متابعة استكمال أعمال تطوير المعهد التكنولوجي بمطروح، وفي إطار تنفيذ برتوكول التعاون بين المحافظة والمعهد في تأهيل فرع المعهد بمطروح بالصورة اللائقة والتى يجرى تنفيذها من خلال مديرية الإسكان بالمحافظة.

يأتى ذلك في إطار التعاون بين محافظة مطروح والمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان في المجالات الاجتماعية والتنموية والتعليمية الهادفة إلى الارتقاء بالمستوى التعليمي لأبناء المحافظة وتحسين جودة ومهارات الخريجين، بالإضافة إلى إعداد المعهد التكنولوجى برامج تدريبية في مجالات الحاسب الآلي واللغات بأسعار مخفضة للخريجين ومجانا لطلاب المدارس.

يذكر أنه يجرى التيسير على طلاب المعهد من أبناء مطروح وتحقيق الاستقرار لأبناء مطروح الملتحقين بالمعهدمع استغلال قاعات المكتبة لطلاب المعهد بدلا من السفر إلى فروعه خارج المحافظة.

محافظ مطروح يتابع أعمال تطوير المعهد التكنولوجي العالي

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