وكيل “تعليم مطروح” يتفقد معرض ختام الأنشطة بإدارة الحمام ويكرم المتميزين

تفقد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، معرض ختام الأنشطة التربوية بإدارة الحمام للعام الدراسي 2023 /2024، والذي تم تنظيمه بمدرسة الحمام المتميزة لغات.

جاء ذلك بحضور أحمد هاشم رئيس مجلس أمناء المحافظة، والدكتورة رحاب قاسم مدير الإدارة التعليمية، ومجدي سعد صميدة عضو مجلس أمناء مطروح، وإبراهيم رسلان رئيس مجلس أمناء الحمام، وفرج أبو أحمد نقيب معلمي الحمام، والدكتورة نعمة بسيوني موجه عام رياض الأطفال، وسلوي سمير موجه عام التربية الفنية، وهند عفيفي مسئول وحدة تكافؤ الفرص، وبمشاركة طلابية من مختلف مدارس الحمام.

واستهل شحاته جولته بتفقد أركان المعرض بنقله تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، للحضور ثم تفقد الجوانب المتنوعة للمعرض والتي اشتملت علي أنشطة متنوعة لرياض الأطفال والاقتصاد المنزلي والتربية الاجتماعية والمكتبات والمجال الصناعي والتربية الزراعية والصحافة المدرسية والتربية الفنية والوسائل التعليمية والتعليم الفني ممثلا في أنشطة مدرسة عثمان بن عفان الصناعية بين والحمام التجارية الثانوية بنات وبنين.

ووجه وكيل تعليم مطروح إدارة الحمام بالتوسع فى مشروع رأس المال بتجهيز الزي العسكري لطلاب المدارس العسكرية العامة والفنية خلال العام الدراسي المقبل، مشيرا أن إدخال نوع استثماري جديد من خلال مشروع رأس المال يساهم في تطوير العملية التعليمية ويعود بالنفع والفائدة علي كافة عناصر المنظومة التربوية بمحافظة مطروح.

وأشاد مدير المديرية بالمعروضات والرسومات الفنية والمشغولات اليدوية والوسائل التعليمية الإيضاحية وأنشطة رياض الأطفال، والتى ألقت الضوء على المشروعات القومية التي تجري بكافة أنحاء مصر لتبصير الطلاب بأهمية هذه المشروعات كذلك ثمن مشاركة مدارس الساحل والقرى التابعة لمدينة الحمام لاول مرة في معرض ختام الأنشطة.

ثم تابع وكيل الوزارة والحضور فقرات الحفل الفني، الذي اشتمل على فقرات متميزة استعراضية غنائية لبراعم رياض الأطفال، ثم قدم بعض الطلاب بمدارس الحمام فقرات فنية شملت الإلقاء والانشاد الديني، نالت إعجاب وإشادة الحضور، وأيضاً استعراض فني متميز عن مبادرة دوي والتي يتم تنفيذها تحت إشراف وحدة تكافؤ الفرص والتي تأتي برعاية السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية، واختتم الفقرات الإحتفالية بعزف بارع بآلة الأورج الموسيقية لإحدى الطالبات الموهوبات بمدرسة مطروح الرسمية لغات.

وفي كلمته خلال الحفل الختامي قدم وكيل تعليم مطروح الشكر والتقدير لمدير إدارة الحمام وكافة القائمين علي إعداد وتجهيز معرض ختام الأنشطة؛ عرفانا بحسن التنظيم مثمنا الأداء الفعال والتفعيل المتميز للأنشطة التربوية علي مدار العام الدراسي بمدارس الحمام إيماناً بأهميتها في اكتشاف المواهب الطلابية في كافة المجالات والمساهمة الإيجابية في صقل شخصية الطلاب وتنمية مواهبهم الإبداعية بما يفيدهم في الحياة المستقبلية عمليا وعلميا، وأشاد في الوقت ذاته باشتمال المعرض على عديد من الوسائل التعليمية الإيضاحية والتي تبسط المنهج الدراسي وتحسن من المستوي التحصيلي لأبنائنا الطلاب، مطالبا كافة الإدارات التعليمية بالتوسع في تجهيز وسائل تعليمية ميسرة لخدمة المناهج التعليمية و دعم منظومة التعليم الجديدة.

وفي الختام قام وكيل الوزارة بتكريم القائمين على تنظيم المعرض تقديراً للتنظيم المتميز وللجهود المبذولة علي مدار العام الدراسي كذلك كرم الكوادر التربوية المتميزة بالإدارة التعليمية، والطلاب المتميزين علميا وبالأنشطة التربوية بمدارس الحمام خلال العام الدراسي الحالى.

وكيل “تعليم مطروح” يتفقد معرض ختام الأنشطة بإدارة الحمام ويكرم المتميزين

IMG-20240502-WA0027

IMG-20240502-WA0032

IMG-20240502-WA0042

IMG-20240502-WA0031

IMG-20240502-WA0026

IMG-20240502-WA0037

IMG-20240502-WA0039

IMG-20240502-WA0028

IMG-20240502-WA0049

IMG-20240502-WA0048

IMG-20240502-WA0025

IMG-20240502-WA0035

IMG-20240502-WA0053