مدير تعليم القاهرة: منع حيازة أي أجهزة إلكترونية داخل لجان الإعدادية

تفقد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم السبت امتحانات الفصل الدراسي الثانى (دور أول) للشهادة الإعدادية بمدرسة العباسية الإعدادية بنات التابعة لإدارة الوايلى التعليمية.

ويؤدى الطلاب الامتحانات اليوم فى مادة الدراسات الاجتماعية من الساعة (٩ : ١١) حيث يوجد باللجنة عدد ( ٢٢٤) طالبة فى (١١) لجنة.

واطمأن "موسى" من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة وأنها جاءت مباشرة دون أي تعقيد.

كما حرص وكيل الوزارة على متابعة جميع اللجان وتأكد من وجود المراوح والمياه داخل اللجان وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة .

وشدد على عدم حيازة التليفون المحمول أو أى أجهزة إلكترونية داخل اللجان لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لدى الجميع.

وأشار إلى أن المديرية تتابع امتحانات الصف الثالث الإعدادي من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بالتنسيق مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لمتابعة أى شكاوى أو مشكلات تواجههم.