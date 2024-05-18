رئيس حزب الريادة: فلسطين قضية مصر الأولى على مر التاريخ

أكد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، أن الدولة المصرية ومنذ النكبة الأولى عام 1948 دائمًا هي الداعم الأول للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، مشددًا على أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها الأولى على مر التاريخ، موضحًا أنه لأول مرة نشهد حرب تُذاع على الهواء مباشرة وكأنه مسلسل أو فيلم.

وأوضح «حسنين»، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الشعب المصري يعي حجم ويتابع هذه الحرب على الهواء والجهود التي تبذلها الدولة المصرية منذ الـ7 أكتوبر، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الذي اشترط على الجانب الأمريكي لدخول المساعدات إلى قطاع غزة من أجل إخراج رعاياها، مشددًا على أن الرئيس السيسي عندما تحدث عن دعم الشعب المصري نزل المواطنين إلى الميادين لتعلن دعمها للقيادة السياسية والرئيس السيسي.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية أساسية لمصر، مؤكدًا أن المساعدات التي قدمتها الدولة المصرية على مستوى مؤسساتها المختلفة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة تتخطى الـ85% من مساعدات العالم، موضحًا أن أحداث ما بعد الـ7 من أكتوبر دخلت كل بيت مصري من خلال شاشة التلفزة وخاصة قنوات «المتحدة» التي تجعل المواطنين متعايش مع ما تقوم به الدولة المصرية والقيادة الفلسطينية من أجل قضية الشعب الفلسطيني.

وأضاف رئيس حزب الريادة، أن إسرائيل دولة محتلة تتدعى أنها تدافع عن نفسها في مواجهة صاحب الأرض والذي من وجه نظرهم أصبح «إرهابي»، مؤكدًا أن الجميع في فلسطين يعون دور الدولة المصرية للحفاظ على القضية الفلسطينية من التصفية وهناك إشادة بالدور المصري من كل دول العالم وهو الأكثر تأثيرًا في هذه القضية.