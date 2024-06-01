نهائي دوري أبطال أوروبا.. انطلاق مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند

انطلقت منذ قليل، مباراة ريال مدريد الإسباني ضد بوروسيا دورتموند الألماني، التي تجمع بين الفريقين في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 بين ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند، مساء اليوم السبت، على ملعب استاد ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

كان ريال مدريد أقصى بايرن ميونخ الألماني من دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بينما حجز بوروسيا دورتموند مقعده في المباراة النهائية بعد التغلب على باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويتطلع ريال مدريد لحصد اللقب الـ15 في تاريخه، حيث يعد صاحب الرقم القياسي في حصد لقب البطولة برصيد 14 مرة.

بينما يبحث بوروسيا دورتموند عن اللقب الثاني من دوري أبطال أوروبا، بعد حصده لقب نسخة عام 1997.

تشكيل ريال مدريد

وبدأ ريال مدريد مباراته ضد بوروسيا دورتموند، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفخال - أنطونيو روديجير - ناتشو فيرنانديز - فيرلاند ميندي

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - إدواردو كامافينجا - توني كروس - جود بيلينجهام

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس.

تشكيل بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: جريجور كوبيل

خط الدفاع: جوليان رايرسون - ماتس هوميلز - شلوتربيك - إيان ماتسين

خط الوسط: مارسيل سابيتزر - إيمري تشان - جادون سانشو

وفي الهجوم: جوليان براندات - نيكولاس فولكروج - كريم أديمي.