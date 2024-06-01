تفاصيل إصابة 6 عمال محاجر فى انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

أصيب 6 من عمال المحاجر بالمنيا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقلهم في رحلة عودتهم إلي منازلهم بعد انتهاء عملهم.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تتضمن وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمدينة المنيا الجديدة، وأسفر الحادث عن وقوع عدد من المصابين وتم نقلهم إلي المستشفى .

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف علي الفور إلي مكان الواقعة، وتبين إصابة كل من: أحمد حسين، يبلغ من العمى 27 عاما، وشقيقة محمد، يبلغ من العمر 29 عاما، محمد الحسيني، يبلغ من العمر 28 عاما، محمد احمد، يبلغ من العمر 45 عاما، سيد جمعة، يبلغ من العمر 21 عاما، إسلام سبد، يبلغ من العمر 18 عاما، بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وتم نقلهم الي مستشفي المنيا العام لتلقي الرعاية الصحية اللازمة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت التحقيقات أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف جهات التحقيق، وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخرى لتيسير الحركة المرورية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.