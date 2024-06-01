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الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

رحلة العائلة المقدسة.. "قطاع المتاحف" يستعرض خطة ترميم وتطوير 25 موقعًا أثريًا

رحلة دخول العائلة
رحلة دخول العائلة المقدسة
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استعرض قطاع المتاحف، التابع لوزارة السياحة والآثار، خطة الدولة لترميم وتطوير 25 موقعًا آثريًا لمسار العائلة المقدسة، وذلك احتفالا بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر، فى مثل هذا اليوم الموافق الأول من يونيو، والتي استقرت بها لما يقرب من أربع سنوات، توقفت خلالها بعدة مواقع في سيناء، ومرورًا بالدلتا، ثم الانتقال جنوبًا حتى أسيوط.

ونشر قطاع المتاحف خلال صفحته الرسمية على "فيس بوك": «في عام 2022، تم تسجيل الاحتفالات المتعلقة برحلة العائلة المقدسة في مصر على قائمة التراث العالمي غير المادي باليونسكو".

وتابع: “وتقوم الحكومة المصرية، حاليًا بمشروع ترميم وتطوير 25 موقعًا أثريًا لمسار العائلة المقدسة في مصر، حيث تم افتتاح عددًا من هذه المواقع بمحافظات القاهرة، وكفر الشيخ، والغربية، والشرقية، والبحيرة، والمنيا، وذلك بعد الانتهاء من تطويرها وترميمها".

 

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏وادي النطرون S بحيرة نبع الحمراء تعد میاهها الاكثر ملوحة العالم بعد البحر الميت ولكن نبعت عين میاه عذية في وسطها لسد احتياج العائلة المقدسة. المطرية de-alk شجرة مريم أستظلت تحتها العائلة المقدسة وأصبح لها قيمة تاريخية عظيمة فكثير من الرحالة الزوار قد سجلوا زيارتهم لشجرة .مریم مصر القديمة ージ كنيسة أبو سرجة نسبة الي سرجيوس واخس منها نعرض أهم أيقونات معرض رحلة القديسين Suee العائلة يي المقدسة.‏'‏
قد تكون صورة ‏‏خريطة‏ و‏تحتوي على النص '‏الفرما ما هو أقدم طرق مصر الى سوريا فلسطين؟ كيف دخلت العائلة المقدسة الي مصر؟ عن طريق الفرما وهو أقدم طرق مصر الي سوريا فلسطين ٢٤ بشنس تاریخ دخول العائلة المقدسة الي مصر بالتحديد تل لمدينة أشتهرت بتقديس الإلهه باستيت بمحافظة الشرقية :وهي: بسطا يعرض متحفنا بشرم الشيخ عدد كبير من مومياوات الإلهه .باستیت مسطرد این تقع كنيسة المحمة ؟ لماذا سمیت بهذا الاسم؟ OC ーー المحمة مشتقة من الفعل يستحم حيث اخذت السيدة العذراء ابنها لتحميه من ماء تلك البئر‏'‏‏
قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏بلبيس بماذا يذكرنا هذا النصب التذكاري واين يمكننا مشاهدته؟ ลนยีโด يذكرنا هذا النصب التذكاري بشجرة السيدة العذراء التي استظلت بجوارها العائلة المقدسة يمكننا مشاهدته عند زيارة مسجد مقام الصحابي الجليل عثمان بن الحارث الانصاري ببلبيس. سمنود ماجور وبنر يوجد هناك ماجور جرانيتي ورجرانية أثري عجنت بيه السيدة العذراء الخبز البثر استخدمتها العائلة المقدسة وهي علي عمق ۱،۲۵ مترأمن سطح الأرض. سخا بها حجر طبع عليه قدم المسيح هو طفل بها وثيقة الأمر بالبناء زاخارياس محمد مأسقف ان علي باشا بها جسد الأنبا مدينة سخا يوجد بمعرضنا المؤقت احدي مخطوطاته.‏'‏
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