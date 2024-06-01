رحلة العائلة المقدسة.. "قطاع المتاحف" يستعرض خطة ترميم وتطوير 25 موقعًا أثريًا

استعرض قطاع المتاحف، التابع لوزارة السياحة والآثار، خطة الدولة لترميم وتطوير 25 موقعًا آثريًا لمسار العائلة المقدسة، وذلك احتفالا بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر، فى مثل هذا اليوم الموافق الأول من يونيو، والتي استقرت بها لما يقرب من أربع سنوات، توقفت خلالها بعدة مواقع في سيناء، ومرورًا بالدلتا، ثم الانتقال جنوبًا حتى أسيوط.

ونشر قطاع المتاحف خلال صفحته الرسمية على "فيس بوك": «في عام 2022، تم تسجيل الاحتفالات المتعلقة برحلة العائلة المقدسة في مصر على قائمة التراث العالمي غير المادي باليونسكو".

وتابع: “وتقوم الحكومة المصرية، حاليًا بمشروع ترميم وتطوير 25 موقعًا أثريًا لمسار العائلة المقدسة في مصر، حيث تم افتتاح عددًا من هذه المواقع بمحافظات القاهرة، وكفر الشيخ، والغربية، والشرقية، والبحيرة، والمنيا، وذلك بعد الانتهاء من تطويرها وترميمها".