"إسكان الشيوخ" تواصل زيارتها لبورسعيد وتتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي ببورفؤاد (صور)

بدأت زيارة لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب اللواء خالد محمد سعيد، يومها الثالث خلال زيارتها لمحافظة بورسعيد، بتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي في حي الفيروز بمدينة بورفؤاد، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية، لمناقشة آليات التنفيذ وحل المشكلات التي تواجه جميع الجهات من أجل تسليم الوحدات في أسرع وقت ممكن.

واستمتعت اللجنة، إلى شرح مفصل للمهندس عماد البرشة، مدير عام مديرية الإسكان ببورسعيد، لتفاصيل المشروع وأسباب تأخر تسليم عدد من الوحدات إلى الشباب المتقدم لهذه المشروعات، وكذلك آلية العمل في الوحدات التي لم يتم تشطيبها.

كما استمعت اللجنة إلى شرح مفضل للمهندس عماد البرشة، مدير عام مديرية الإسكان ببورسعيد، لتفاصيل المشروع وأسباب تأخر تسليم عدد من الوحدات إلى الشباب المتقدم لهذه المشروعات، وكذلك آلية العمل في الوحدات التي لم يتم تشطيبها.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة زارت مشروعات الإسكان الاجتماعي والتعاوني في شارع النصر والأمين بحي المناخ، واستمعوا إلى مسئولي الهيئة العامة لتعاونيات البناء، وكذلك مسئولو الصندوق الاجتماعي، مؤكدة ضرورة التنسيق بين الجهات المسئولة عن تنفيذ المشروع، وسرعة إنهاء الوحدات السكنية التي لم يتم تشطيبها وتسليمها، هذا بالإضافة إلى عدد من الملاحظات التي تم التعليق عليها.

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